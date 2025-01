En fan bygger en spesialtilpasset 30-årsjubileums-PlayStation med avansert PC-maskinvare

HQ

For å feire PlayStations 30-årsjubileum har en Reddit-bruker tatt saken i egne hender - bokstavelig talt. Teknologientusiasten, som er kjent som AdWorking2848 på plattformen, har bygget en fantastisk, spesialtilpasset konsoll som kombinerer den klassiske designen til den originale PlayStation med førsteklasses PC-maskinvare. Resultatet? En unik hyllest som bygger bro mellom retroestetikk og moderne ytelse.

Dette ambisiøse prosjektet startet som en enkel julegaveidé til skaperen sønn, men utviklet seg raskt til å bli et kjærlighetsarbeid. Ved å bruke det ikoniske skallet til PlayStation fra 1994 klarte de å få plass til høyytelseskomponenter inni, inkludert en Ryzen 5700x CPU, et Gigabyte A520i-hovedkort, 32 GB RAM og en 2 TB SSD. Kjøling var en stor utfordring på grunn av de trange plassforholdene, men med en blanding av server-kjøleribber og spesialtilpassede vifter fikk de til et flott resultat.

Prikken over i-en er inkluderingen av en modifisert GeForce RTX 4060M GPU, som takket være smarte justeringer kjører effektivt på bare 70 W. Selv om det var nødvendig å begrense ytelsen noe for å unngå overoppheting, er konsollen et underverk av både ingeniørkunst og kreativitet. Denne håndlagde PlayStation er ikke bare et nikk til fortiden - den er et bevis på at nostalgi og innovasjon kan gå hånd i hånd.

Ville du tatt på deg et prosjekt som dette for å gi liv til spilldrømmene dine?

