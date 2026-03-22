En fan gjenskaper Silent Hill 2 i LEGO med skremmende nøyaktighet

Det er noe nesten absurd sjarmerende ved å ta et av spillverdenens mest deprimerende og psykologisk intense verk - og gjenskape det i LEGO. Men det er akkurat det en dedikert fan nå har gjort med Silent Hill 2, og resultatet er like uhyggelig som det er imponerende. Det inneholder flere ikoniske scener fra spillet som er omhyggelig rekonstruert, med en nesten absurd detaljrikdom og lyssetting. Og til tross for det lekne formatet, har vedkommende likevel klart å fange den urovekkende følelsen fra spillet. Sjekk ut bildene nedenfor.

Hadde du ønsket deg et offisielt Silent Hill 2 LEGO-sett?