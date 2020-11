En femte Predator-film er på vei

Du ser på Annonser

Arnold Schwartznegger-filmen "Predator" fra 1987 er for mange en av tidenes beste actionfilmer. Men det samme kan nok ikke sies om dens horrible oppfølgere, hvor Shane Black senest forsøkte å puste nytt liv i franchisen i 2018 - og mislyktes på alle tenkelige måter.

Disney-eide 20th Century Studios har dog fortsatt trua på franchisen. The Hollywood Reporter meddeler nå at en femte film er under utvikling og skal regisseres av 10 Cloverfield Lane-regissøren Dan Trachtenberg. Men enn så lenge vet vi ikke stort om prosjektet. Forhåpentligvis kan denne filmen få franchisen på rett spor igjen, men det vil kun tiden vise.

Trenger du mer Predator i livet ditt, eller har du fått nok av denne filmserien?