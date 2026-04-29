En filmatisering? The Blood of Dawnwalker er først og fremst et videospill, men det er "mye historie" å utforske i oppfølgere eller "andre medier".

Med en flokk av Rebel Wolves bokstavelig talt samlet som opprørsutviklere som forlot det også polske studioet CD Projekt Red, og med The Blood of Dawnwalker beskrevet som et mørkt fantasy open world RPG med dype røtter i landets fortellinger, virker sammenligningene med The Witcher uunngåelige.

Men siden The Witcher først var Andrzej Sapkowskis bokserie, deretter CDPRs spillsaga og til slutt Netflix' TV-serie, ville vi gjerne vite om skaperne av denne nye versjonen av vampyrisk middelalderfantasy helt fra begynnelsen av hadde tenkt på det som en transmedial eiendom, eller kanskje en spillserie som kunne spenne over flere oppføringer.

"Jeg mener, generelt sett er vi først og fremst et spillutviklingsselskap, så vi er fokusert på å lage utmerkede spill som folk vil like", minner Gamereactors kreative direktør Mateusz Tomaszkiewicz i videoen ovenfor.



"Men vi får se hvor det tar oss", fortsetter han. "Vi har selvfølgelig laget mye historie og dyp historie som vi ikke engang utforsker i dette første spillet, så det er veldig rikt, og jeg tror det er mange muligheter for andre medier også. Men vårt første fokus, vår hovedprioritet, er videospill".

Dette er det siste spørsmålet fra intervjuet vårt rundt 14 minutter, men vi anbefaler at du ser hele videoen hvis du vil få et eksklusivt innblikk i et av de mest forfriskende rollespillene vi har sett i det siste. The Blood of Dawnwalker slippes 3. september 2026 på PC, Xbox Series og PS5.

