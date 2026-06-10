En finansieringspakke på 70 milliarder dollar til ICE er lagt frem for president Donald Trump

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Det republikanske partiet ønsker å sikre at US Immigration and Customs Enforcement og US Customs and Border Protection (også kjent som ICE) får full finansiering for resten av Donald Trumps periode som USAs president.

Ifølge CNN er en pakke på 70 milliarder dollar lagt på president Trumps skrivebord, alt etter en nylig avstemning som har presset lovforslaget akkurat over streken, med 214 stemmer for og 212 stemmer imot. Dette skjedde etter at pakken opprinnelig ble blokkert i vår, da Demokratene tok stilling mot ICE, alt etter hendelsene i Minnesota der to amerikanske borgere ble drept.

Den massive finansieringspakken blir presset frem til tross for mangelen på noen vesentlig reform eller tilsyn med hvordan ICE opererer, en situasjon som har fått mye kritikk over hele landet. På samme måte foreslår andre hva som kunne oppnås med en så enorm sum penger, med demokratiske representanter som antyder at hjemløshet kunne utryddes fullstendig med et tilsvarende investeringsnivå. Den demokratiske representanten Morgan McGarvey fra Kentucky gikk så langt som å si «nesten hva som helst ville være bedre enn å gi det til ICE.»