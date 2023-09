En forfatters spionthriller blir sjokkerende virkelig i traileren Argylle

Hvis du har spilt Alan Wake på nytt som forberedelse til lanseringen av Alan Wake 2 om en måned og har lurt på hvorfor det finnes så få filmer som utforsker konseptet med at en forfatters verk blir virkelige, har vi en trailer til deg.

For Universal har nå sluppet traileren til Argylle, en spionthriller der Bryce Dallas Howards romanforfatter Elly Conway blir viklet inn i et spionkapperi etter at hendelsene i hennes siste bok blir til virkelighet.

Filmen har en rekke skuespillere på rollelisten, deriblant Henry Cavill, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston, Dua Lipa, John Cena, Ariana DeBose, Catherine O'Hara og Sofia Boutella, og den ligger an til å bli en av 2024s første store blockbustere, ettersom den etter planen kommer på kino allerede 2. februar 2024.

Ta en titt på traileren nedenfor for å få et glimt av hva denne filmen vil by på.