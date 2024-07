En forsker i Jemen vil fengsle kriminelle i deres eget sinn

HQ

En molekylærbiolog og vitenskapsformidler fra Jemen har kommet opp med en metode for å løse problemet med overfylte fengsler og redusere belastningen som fengsler og soningsinstitusjoner legger på samfunnet. Forskeren Hashem Al-Ghaili har utviklet et prosjekt som går under navnet Cognify, og ideen går ut på å dyppe fanger i en virtuell virkelighet der de tvinges til å oppleve kunstige minner ved hjelp av spesialtilpasset AI-generert innhold, alt i et forsøk på å rehabilitere fangen.

Ideen har potensial, men det faktiske designet ser ærlig talt skremmende ut. Konseptet ser ut til å være en slags blanding av The Matrix og The Outlast Trials, og derfor er det nok bra at omstendighetene for å sette dette ut i livet ikke er plausible på nåværende tidspunkt.

Al-Ghaili sier til Wired: "Vitenskapen bak eksisterer allerede, men de etiske grensene står i veien for å gjøre det til virkelighet." Han legger til at det var inspirert av "begrensningene i det nåværende strafferettssystemet og den avgjørende rollen levende minner spiller i å forme atferd" fordi "fengsler ofte mislykkes med effektiv atferdsrehabilitering, noe som gjenspeiles i høye tilbakefallstall."

