En forslått Ethan Hunt spiller hovedrollen i den første plakaten og den nyeste traileren til Mission: Impossible - The Final Reckoning

Det føltes ganske sprøtt å se en trailer for den åttende Mission: Impossible -filmen samtidig som Mission: Impossible - Dead Reckoning (som tidligere ble sett på som Part One før oppfølgeren fikk et navnebytte) var på kino, men det var den vinklingen Paramount valgte. En vinkling som ikke tok hensyn til streiker og eventuelle nødvendige ominnspillinger som forsinket andre del - og nå neste del i serien - til 2025.

Heldigvis er ventetiden på dette neste actioneposet nesten over, for om seks måneder har Mission: Impossible - The Final Reckoning (ja, det heter filmen) kinopremiere, og i den anledning har Paramount sluppet den første plakaten og den siste traileren som gir oss et innblikk i en kampskadet Ethan Hunt.

I traileren ser vi IMF stå overfor sin største utfordring til dags dato, og den tegner et bilde som tyder på at det vil bli det siste oppdraget (hvis de velger å akseptere det) for mange av gjengen. Traileren gir oss også et glimt av Haley Atwells fortsatte rolle i serien, Pom Klementieff nå som hun er en snill fyr, og Simon Pegg, Ving Rhames og andre stjerner, samt noen Mission: Impossible stifter, inkludert Tom Cruise som havner i slåsskamp mens han mangler skjorte og spurter i full fart mens han jakter på et kjøretøy som helt klart er mye raskere enn ham. I bunn og grunn ser Mission: Impossible ut til å være tilbake og bedre enn noensinne.

Mission: Impossible - The Final Reckoning har kinopremiere 23. mai 2025.