En første titt på Among Us-serien vil vises på Summer Game Fest

Det har blitt bekreftet av mannen bak Summer Game Fest, Geoff Keighley, at den animerte serien Among Us vil få sin første trailer under hovedshowet den 7. juni.

HQ

Vi får beskjed om at vi kan forvente en "spesiell sniktitt" og at "vi ble advart om at noen mistenkelige bønner kunne sabotere skjermene ..."

Keighley elsker kjendisgjester, så forhåpentligvis betyr det at enten Dan Stevens, Patton Oswalt, Debra Wilson, Liv Hewson, Ashley Johnson, Elijah Wood, Randall Park, Yvette Nicole Brown, Wayne Knight, Kimiko Glenn eller Phil LaMarr dukker opp på scenen.

Uansett, husk å følge med på Summer Game Fest den 7. juni klokken 23.