En første titt på Economos fra Peacemaker: Sesong 2

I tegneseriene er Economos ikke en velkjent karakter, men regissør James Gunn ga ham en fremtredende posisjon i The Suicide Squad, fenomenalt tolket av Steve Agee. Dette førte til at Economos også dukket opp i Peacemaker i en større kapasitet.

Vi visste allerede at han skulle være med i Peacemaker: Sesong 2, og siden det var Agees bursdag på onsdag, benyttet Gunn anledningen til å vise et bilde av ham fra sesong to. For de som har fulgt serien, er det tydelig at "Dyebeard" (hvis du vet det, så vet du det) gjør en bedre jobb med å farge skjegget sin denne gangen. Om Peacemaker har noe nytt å erte ham med gjenstår å se.

Economos har forresten allerede blitt introdusert til det nye DC-universet, ettersom han var med i TV-serien Creature Commandos som hadde premiere i desember i fjor. Vi antar at i tillegg til Peacemaker: Sesong 2 og fortsettelsen av Creature Commandos, vil han også dukke opp i TV-serien Waller, og vi vil bli svært overrasket om han ikke dukker opp i andre DC-prosjekter også.

Sjekk ut bildet nedenfor. Peacemaker: Sesong 2 har premiere i august. Forhåpentligvis vil det ikke ta for lang tid før den første traileren slippes.