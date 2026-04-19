En første titt på Hershey live-action biografien har blitt sluppet

Vi lever for tiden i en tidslinje der hva som helst kan få en biografisk film med en opprinnelseshistorie. Senere i år kommer derfor den tidligere bekreftede Hershey -filmen på kino, en film som tar for seg historien til det amerikanske sjokoladeselskapet og hvordan Milton S. Hershey gjorde det til et globalt imperium.

Filmen, som har premiere på kino rundt Thanksgiving, altså rundt slutten av november, vil fortelle hvordan Hershey perfeksjonerte sjokoladeoppskriften sin og hvordan han brukte den til å slå tilbake mot etablerte sjokoladegiganter, deriblant Cadbury's.

Filmen kommer fra regissør Mark Waters og har Finn Wittrock i hovedrollen som Milton S. Hershey og Alexandra Daddario som Kitty Hershey, og en første trailer for denne filmen har gjort sin ankomst, som du kan se i sin helhet nedenfor.

