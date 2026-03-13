Fransk soldat drept i droneangrep i Irak: Den første europeiske soldaten som dør i Midtøsten-konflikten

HQ

En fransk soldat har omkommet og seks andre er såret etter et iransk droneangrep i Nord-Irak, opplyser president Emmanuel Macron fredag. Soldatene, som var en del av rundt 600 franske soldater stasjonert i Irak, drev opplæring i terrorbekjempelse som en del av en internasjonal koalisjon som bekjemper Den islamske staten. Angrepet kom bare timer etter at en italiensk base i regionen også ble angrepet.

Den omkomne offiseren, identifisert som Arnaud Frion, er den første europeiske soldaten som har mistet livet i konflikten som ble utløst av amerikanske og israelske luftangrep mot Iran tidligere denne måneden. Franske militære tjenestemenn bekreftet at angrepet ble utført ved hjelp av en Shahed-drone, og Macron kalte det "uakseptabelt og uberettiget", og understreket at Frankrikes styrker er i Irak utelukkende for å bekjempe terrorisme. Den iranskstøttede sjiamuslimske militsgruppen Ashab al-Kahf tok på seg ansvaret for angrepet, og henviste til Frankrikes utplassering av et hangarskip i regionen.

Frankrike, som har rundt 4000 soldater utplassert i Irak, Jordan, Libanon, De forente arabiske emirater og Djibouti, har også sendt marinefartøyer, inkludert hangarskipets stridsgruppe, til Middelhavet, Rødehavet og potensielt til Hormuzstredet i en defensiv posisjon. Franske myndigheter foretar en fullstendig vurdering av angrepet og vurderer eventuelle tiltak i samråd med sine allierte.