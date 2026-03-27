En Game Boy-kassett kan være falsk, men det finnes en app som kan sjekke det

HQ

Retrospill og -samling kan være en lukrativ forretning, eller en seriøs hobby, men vi vet også at det finnes forfalskninger der ute i naturen. Som rapportert av Time Extension og Retro Dodo, har Epilogue gitt ut en smarttelefonapplikasjon kalt Retrace, og den fungerer med GB Operator, slik at du kan sjekke om en kassett er ekte.

Og hva er en GB Operator, spør du kanskje? Det er en adapter som kan ta imot Game Boy-, Game Boy Color- og Game Boy Advance-kassetter. Og så kjører den disse kassettene på datamaskinen din under emulering.

Den nye Retrace-smarttelefonappen gjør det enklere enn før, spesielt hvis du er ute og handler Game Boy-spill og vil gjøre en test før du gir fra deg pengene dine. Time Extension skriver at "det er en seriøs bransje som produserer falske kassetter på billigsalg, og dette kan være den ideelle måten å beskytte seg mot det på".

Det virker ganske enkelt å bruke Retrace-appen med GB Operator, siden du bare trenger å "ta tak i GB Operator, sørge for at den kjører den nyeste fastvaren og laste ned Retrace-applikasjonen til telefonen din. Koble GB Operator til telefonen din med en USB-C-kabel, sett inn en kassett, og den vil ikke bare fortelle deg om den er autentisk, men vil også gi deg den typiske prisen for det spillet".