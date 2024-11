En Game of Thrones-film er under utvikling hos Warner Bros.

HQ

Game of Thrones tar endelig spranget til det store lerretet, ettersom Warner Bros. jobber med en film som utspiller seg i George R.R. Martins fantasiverden. I lang tid har ideene om en Game of Thrones-film blitt skjøvet til side, ettersom HBO ønsket at serien skulle forbli en prestisjeserie, til tross for at seriens showrunnere David Benioff og D.B. Weiss ønsket å avslutte serien med en trilogi av filmer.

Ifølge The Hollywood Reporter er prosjektet i en svært tidlig fase av utviklingen. Det er ingen forfatter, regissør eller rollebesetning knyttet til filmen ennå. Dette kan også være starten på et skifte i hvordan Warner Bros. kommer til å behandle IP-en fremover. Med henvisning til The Batman, som har sin spinoff på TV, så vel som Dune, ser det ut til at franchiser ikke trenger å holde seg strengt på den store eller lille skjermen lenger.

Vi er heller ikke sikre på om Warner Bros. planlegger en full reboot med denne filmen, eller om den bare vil fokusere på en av historiene som er igjen å fortelle i Game of Thrones-verdenen, som Roberts opprør eller fallet av Old Valyria.

Hva ønsker du å se i en Game of Thrones-film?