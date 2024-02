En Game of Thrones-spin-off basert på Aegon's Conquest har fått grønt lys.

HQ

En annen spin-off basert på George R.R. Martins magiske verden har fått grønt lys, og denne er basert på Aegon's Conquest. HBO har engasjert Mattson Tomlin som manusforfatter, som tidligere har jobbet med blant annet The Batman og den kommende oppfølgeren.

Spin-offen blir en direkte prequel til House of the Dragon, og vil fokusere på hvordan Targaryen-familien etablerte seg i Westeros gjennom en storstilt, blodig erobring. En kilde har beskrevet prosjektet som "back to basics" og mer i tråd med originalserien enn House of the Dragon med sine betydelige tidshopp.

Nøyaktig når vi kan forvente å se fruktene av Aegon's Conquest er fortsatt uklart, og her i redaksjonen tipper vi at serien fortsatt er minst to år unna.

Gleder du deg til å se den kommende filmatiseringen av Aegon's Conquest?

Takk, The Hollywood Reporter.