En gammel favoritt vender tilbake til PlayStation Plus Extra/Premium neste uke

HQ

PlayStation Plus-spillkatalogen for neste tirsdag, 19. mai, har blitt avslørt, og i tillegg til noen nye spill, får vi tilbake en gammel favoritt som hadde forsvunnet fra tjenesten en god stund. Red Dead Redemption 2 vender tilbake til PS Plus Extra og Premium, og lar oss hoppe inn i Rockstars versjon av det gamle vesten rett før de gir oss et annet spill fra moderne tid med Grand Theft Auto VI.

Selvfølgelig er det ikke bare Red Dead Redemption 2 som blir lagt til tjenesten, og i PlayStations siste blogginnlegg ser vi at vi også får Star Wars Outlaws, Bramble: The Mountain King, The Thaumaturge, Flintlock: The Siege of Dawn, Broken Sword - Shadows of the Templar: Reforged, og Enotria: The Last Song i PS Plus Extra-katalogen. Premium-abonnenter får tilgang til alle disse spillene, samt det originale Time Crisis som en del av PlayStation Classics-katalogen.

Et par Soulslikes, mange AA-spill fra de siste par årene, og noen større hits som kan fungere som dine viktigste blockbuster-titler. Ikke noe dårlig bytte for PS Plus-abonnenter, og de kan fordype seg i hele utvalget når de vil fra 19. mai.