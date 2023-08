En Garde! er en god idé. Ikke bare er det en god idé, det er også en idé som konsekvent støttes opp av bunnsolide systemer og en dedikasjon til ikke å kaste bort spillerens tid med unødvendig eksposisjon og unødvendig fett rundt det saftige sentrum.

HQ

Samtidig er det også et spill som dessverre, etter å ha presentert sine gode ideer, raskt går tom for måter å videreutvikle og ekstrapolere disse ideene på, og resultatet blir derfor kort, samtidig som det blir monotont før rulleteksten er over.

I En Garde! spiller du som Adalia de Volador, en Zorro-lignende figur som står mellom de uskyldige innbyggerne i en navnløs by og den grådige, glupske Count-Duke. I ett kapittel rømmer du fra et fengsel, i et annet plyndrer du den nevnte tyrannens hemmelige skattekiste, men det er ingen egentlig sammenheng, og selv om spillet har tonnevis av selvinnsikt og masse sjarm, er du ikke spesielt investert i Adalia eller noen rundt henne. Jeg er tilbøyelig til å si at spillet har en setting, men ingen historie, og det er veldig synd.

Ok, så hvis det ikke finnes noen narrativ krok, hva finnes det da? I løpet av bare fire kapitler, med en samlet spilletid på mindre enn fem timer, kanskje til og med mindre enn tre, er det litt plattformspill i tredjeperson og kamper mot bestemte grupper av fiender, og det er omtrent alt. Det finnes ingen samleobjekter, ingen metasystemer, ingen nivåer eller ferdighetstrær. Du løper, hopper og slåss.

Dette er en annonse:

Dette er ikke i seg selv en kritikk - altfor mange spill bretter inn for mange motstridende eller likegyldige systemer i opplevelsen for å gi en illusjon av dybde, når det du egentlig vil ha, er noen få skarpe mekanikker som utvikler seg gjennom spillet. En Garde! gjør det til en viss grad, og ros for det, men følelsen jeg sitter igjen med, er dessverre ganske hul.

Kampsystemet er spillets absolutte perle. Det er en slags Batman Arkham møter Nidhogg, der du både må unngå fiendens slag og posisjonere deg for en riposte, samtidig som du kan bruke omgivelsene til din fordel. Du kan kaste gjenstander for å bryte fiendens forsvarsverk og sparke dem ned trapper og inn i feller. Samtidig introduserer spillet ganske raskt fire til fem forskjellige fiendetyper, som deretter grupperes i interessante kombinasjoner. Når En Garde! går på alle sylindere, føler du deg som Zorro og bruker gryter, musikkinstrumenter, et godt timet spark og overlegen dyktighet med din trofaste ganger til å beseire dusinvis av fiender.

Problemet er bare at det er alt En Garde! kan gjøre. Ganske snart har du sett det som er å se, og uten en narrativ krok, grunner til å utforske omgivelsene, interessant plattforming (den er uhyggelig rudimentær) eller systemer for å tilpasse spillestilen din, blir det raskt tydelig at det å bevege seg fra nivå til nivå egentlig er det eneste En Garde! kan gi deg. Dette er først og fremst synd.

Dette er en annonse:

Før du vet ordet av det, er det over, og selv om det kommer med en ganske kul Arena Mode som gir deg massevis av objekter og feller, og massevis av utfordringer, tilfører det egentlig ikke mer mekanikk. Det finnes angrep, forsvar, manøvrer, feller og et og annet superangrep, men ellers går En Garde! ganske fort tom for krefter.

Jeg applauderer det insisterende fokuset på kamp, men En Garde! fortjener mer; en handling, miljøer som venter på å bli utforsket, reell progresjon. Ingenting av dette er her, så selv om spillets kjerne er godt designet og robust, er det en litt for tynn opplevelse til å få en helhjertet anbefaling fra meg.