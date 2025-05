En Garfield Kart-oppfølger avslørt før planlagt

HQ

Det ser ut til at den virkelige racingkongen har kommet for å gjenvinne kronen sin. Et nytt Garfield Kart kan være på trappene, ettersom en ny klassifisering har dukket opp på den australske regjeringens klassifiseringstavle, noe som indikerer at en kunngjøring kan komme snart.

Spillets vurdering ble først oppdaget av Gematsu, og tittelen er Garfield Kart 2 - All You Can Drift. Spillet har blitt vurdert G for generelt forbruk, og kommer fra utvikleren Eden Games og utgiveren Microids.

Plattformene er fortsatt ukjente for øyeblikket, og selv om en vurdering som vises er et potensielt tegn på at en kunngjøring kommer relativt snart, er den uheldige sannheten at ingenting er garantert når det gjelder Garfield Kart. Men siden det er nesten seks år siden Garfield Kart: Furious Racing ble utgitt, er det mange andre lasagneelskere som vil bli begeistret for en oppfølger.