En gjengkrigen i et fengsel på Sri Lanka har ført til at mer enn 25 personer har mistet livet og hundrevis er skadet

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Et opprør i Negombo fengsel (Sri Lanka), utløst av et sammenstøt mellom rivaliserende gjenger, har pågått i mer enn to dager, og dødstallet i fengselet ligger nå på over 25, hvorav seks var fengselsbetjenter. Sammenstøtene begynte i går, søndag, og har eskalert i vold i dag, mandag, mens opprørspolitiet forsøker å slå ned opprøret. Fengselet, som for tiden huser 2 400 innsatte – både langtids- og korttidsfanger – blir evakuert i skrivende stund.

Pårørende til innsatte samlet seg utenfor fengselets område, men ble spredt av politiet. En talsperson for fengselsvesenet fortalte journalister (ifølge Reuters) at volden var knyttet til narkotikahandel og at etterforskningen pågår.

Justis- og nasjonalintegrasjonsminister Harshana Nanayakkara uttrykte sin medfølelse med ofrenes familier. «Jeg vet at noen våpen havnet i hendene på de innsatte, men foreløpig vet jeg ikke det nøyaktige antallet», sa han.