En gjeter prøver å gjøre krav på sin plass i en verden styrt av Werelords i Netflix' Wolf King

Som en del av den pågående Geeked Week -prosedyren som Netflix er vert for, har streaminggiganten nettopp presentert et første glimt av en kommende animasjonsserie. Den er kjent som Wolf King, og er en serie som utspiller seg i en verden som styres av såkalte Werelords, overnaturlige vesener som er, som du forventer, både varulver og herrer.

Historien dreier seg om Drew Ferran, en 16 år gammel gjeter som oppdager at hans enkle liv er ment for noe mer når han finner ut at han faktisk er den siste overlevende Wolf King og skjebnebestemt til å herske over og beskytte landet mot Werelordenes grusomme metoder.

Selv om vi ennå ikke vet når Wolf King kommer på Netflix, vet vi at det blir en gang i 2025. Du kan se annonseringstraileren nedenfor, i tillegg til sammendraget.

Synopsis: "I en verden der dødelige mennesker styres av Werelords, møter vi den 16 år gamle gjetergutten Drew Ferran, en tenåring hvis liv blir forandret for alltid når han oppdager at han er den siste overlevende Wolf King."