En gledelig gjenforening blir til et mareritt i Lee Cronins The Mummy

Det er noen få ganger du ser en trailer og føler behov for å fortelle andre at det er på egen risiko å se den. Det gjelder i hvert fall når vi snakker om den første fulle visningen av Lee Cronins The Mummy, en kommende skrekkfilm som utforsker en situasjon som burde være et gledelig gjensyn, men som i virkeligheten er som tatt ut av de største marerittene dine...

Handlingen i filmen kan til en viss grad kondenseres til en ganske enkel forklaring, da den på sitt mest rudimentære nivå utforsker hvordan en familie gjenforenes med sin forsvunne datter, åtte år etter at de trodde hun var død og borte for godt. Denne gjenforeningen blir imidlertid utfordrende når det viser seg at datteren har blitt noe annet.

Herfra utforsker handlingen hvordan den unge jenta blir et skremmende levende mareritt, samtidig som de som kjenner til situasjonen forsøker å finne svar på spørsmålet om hva som skjedde med datteren og hva hun har blitt til?

Det offisielle sammendraget går litt mer i dybden, og du kan lese det i sin helhet nedenfor, i tillegg til å se den siste skremmende traileren for filmen, som har premiere på kino fra 17. april. Tør du å se den på det store lerretet?

"Den unge datteren til en journalist forsvinner sporløst i ørkenen - åtte år senere blir den splittede familien sjokkert når hun kommer tilbake til dem, og det som skulle være en gledelig gjenforening blir til et levende mareritt."