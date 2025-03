En global Death Stranding-konsert har blitt annonsert

HQ

I går kom den store nyheten om at Death Stranding 2: On the Beach ville lanseres i juni på PlayStation 5. En av de to store PS5-eksklusive spillene for dette kalenderåret er nå datert og låst, noe som betyr at alle øyne er rettet mot Sucker Punch og hva studioet har planlagt for den etterlengtede oppfølgeren.

Nyhetene på Death Stranding stoppet imidlertid ikke bare ved informasjon om oppfølgeren, da det også ble bekreftet at en musikalsk verdensturné skjer ganske snart, med planer om å ta en konsert til forskjellige byer og arenaer rundt om i verden i slutten av 2025 og begynnelsen av 2026.

Showet er kjent som Death Stranding Strands of Harmony World Tour, og det blir skapt i samarbeid mellom Kojima Productions og Soho Live. Forestillingen starter i november og vil deretter besøke 19 steder rundt om i verden frem til den avsluttes i slutten av mars 2026. Når det gjelder de planlagte stedene og datoene, kan du se all denne informasjonen nedenfor.

8. november 2025 - Sydney



16. november 2025 - London



22. november 2025 - Los Angeles



28. november 2025 - Shanghai



30. november 2025 - Bangkok



2. desember 2025 - Singapore



6. desember 2025 - Seoul



13. desember 2025 - Newark



15. januar 2026 - Berlin



17. januar 2026 - Paris



19. januar 2026 - Milano



4. februar 2026 - Seattle



7. februar 2026 - Chicago



23. februar 2026 - Yokohama



28. februar 2026 - Osaka



7. mars 2026 - Austin



9. mars 2026 - Boston



26. mars 2026 - Montreal



28. mars 2026 - Toronto



Konserten vil inneholde fremføringer av sanger komponert av Ludwig Forssell, og med billetter som skal legges ut for salg fra onsdag 12. mars, har Hideo Kojima publisert en uttalelse om konserten.

"Jeg er virkelig glad for at musikken i "Death Stranding" har gitt gjenklang hos fans over hele verden, noe som har gjort denne verdenskonsertturneen til en realitet. Musikk står for 80 % av det som beveger folk følelsesmessig. I "Death Stranding" spiller den en avgjørende rolle i å forme atmosfæren i spillet og fremkalle følelser hos spillerne. Jeg håper at sangene, enten det er sanger som spilles i ensomme øyeblikk eller sanger som fremkaller filmatisk spektakel, vil berøre hjertene deres."

Vi er blitt fortalt at det er i ferd med å bli satt opp spesielle gjester til konserten, og at det også vil komme eksklusive varer. Begge deler vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

