En glovarm sommer! Storbritannia setter ny temperaturrekord for juni

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Er vi på vei mot den varmeste sommeren noensinne i Europa? Mange land slo sine tidligere rekorder for de høyeste temperaturene i våren og mai i forrige måned, og den pågående hetebølgen som rammer Europa har ført til svimlende temperaturer over store deler av kontinentet.

I tråd med forventningene har Storbritannia nå satt en ny temperaturrekord for juni, etter at det ble registrert 36,1 °C i Gosport i Hampshire, ifølge Met Office. Temperaturen regnes foreløpig som en midlertidig rekord, da dataene må verifiseres og fordi den kan bli slått igjen i løpet av de kommende dagene, med sannsynligvis to dager til med brennende temperaturer forventet i Storbritannia.

Det vi vet, er at den slo en rekord som har stått uendret siden 1957 og 1976, da det ble målt 35,6 °C.

Noen av de andre regionale rekordene som ble slått, inkluderer at Wales slo sin høyeste minimumstemperatur for juni, med St Athan i South Glamorgan som målte 20,3 °C i de tidlige morgentimene 23. juni.

For Storbritannia betyr dette nå at landet har opplevd nye temperaturrekorder for mai og juni på rad, noe som reiser spørsmålet om juli og august vil følge etter. Man kan bare håpe at det ikke blir slik, siden den høyeste juli-rekorden noensinne ble målt til 40,3 °C i 2022, og august nådde 38,5 °C i 2003...