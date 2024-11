En Godzilla Minus One -oppfølger har blitt annonsert

HQ

Verdens mest koselige, overdimensjonerte øgle stiger opp fra dypet igjen. Stjerneregissør Takashi Yamazaki har kunngjort at Godzilla Minus One vil få en oppfølger, og studioet har nettopp gitt ham grønt lys til å starte arbeidet. Yamazaki vil nok en gang ta seg av regi, manus og til og med overvåke spesialeffektene. Dessverre er det alt vi vet foreløpig. Men basert på hva regissøren tidligere har antydet, er det meget mulig at Godzilla må møte en annen Kaiju i en episk kamp.

"Hvis jeg skulle regissere den neste Godzilla-filmen, vil jeg gjerne lage en oppfølger til denne. Det har vært to frittstående Godzilla-filmer på rad nå, så kanskje den neste må inneholde et skurkemonster. Jeg vet ikke om noen har klart å skape en mer seriøs tone av kaiju mot kaiju med menneskelig drama; den utfordringen er noe jeg har lyst til å utforske."

Det høres spennende ut, og vi venter selvfølgelig spent på å se og høre mer om denne nye Godzilla-filmen. Hva håper du å se i den neste filmen med den overdimensjonerte øglen?