En Gran Turismo 7-beta har plutselig dukket opp på PlayStation-hjemmesiden

Nei, du får dessverre ikke adgang til Gran Turismo 7 helt ennå, men noe tyder på at det ikke er så altfor lenge til. Selv om spillet førs slippes i 2022 er det nå tegn på at en beta vil gå av stabelen, og det ganske snart.

GTPlanet oppdaget nemlig tidligere i dag at den offisielle PlayStation-hjemmesiden plutselig hadde en historie relatert til en offisiell beta for Gran Turismo 7. Her ble man henvist til denne delen av hjemmesiden, som dog ikke virker.

Man kan komme så langt som å få utlevert en kode, men disse er foreløpig inaktive. Forhåpentligvis får vi snart vite mer.