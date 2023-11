En Grand Theft Auto-film er ikke verdt bryet, ifølge Take-Two-sjefen.

HQ

Selv om vi har sett stor kritisk og kommersiell suksess med filmatiseringer av videospill i det siste, er det én franchise som tilsynelatende ikke kommer til å ta steget over til det store lerretet, og det er Grand Theft Auto. Det sier i hvert fall Take-Two-sjefen.

Strauss Zelnick sa i en investorkonferanse denne uken (takk, PC Gamer) at en filmatisering av Grand Theft Auto kan innbringe mye penger, men at det ikke er garantert, og at det derfor ikke er verdt innsatsen.

"[Film og TV er] svært vanskelige bransjer", sa Zelnick. "Jeg har vært i dem med suksess. De er veldig utfordrende. Det er ikke det vi driver med. Vi foretrekker risiko- og avkastningsprofilen til den virksomheten vi driver med."

"Hvis vi lykkes, er tallet, når det gjelder fordelen for bunnlinjen ... det er ikke null, men det er ikke så viktig for det vi driver med her. Og hvis vi mislykkes, risikerer vi å kompromittere de underliggende immaterielle rettighetene", forklarer han.

Som vi har sett med de nylige salgstallene for Grand Theft Auto V, trenger ikke spillene noen hjelp når det gjelder å generere inntekter. Rockstar ønsker også å avsløre Grand Theft Auto VI i løpet av de kommende ukene, så de har definitivt hendene fulle i nær fremtid.

Ville du sett en Grand Theft Auto-film?