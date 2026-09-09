En gratis oppdatering gir 10 klassiske baner til « Mario Kart World senere i dag

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Da « Mario Kart World hadde premiere i fjor sommer sammen med Nintendo Switch 2, virket det som den perfekte plattformen for Nintendo til å fortsette å utvide seg på samme måte som da de gjorde «Mario Kart 8 Deluxe» til, ærlig talt, et uunnværlig videospill for plattformen sin. Men over et år senere har denne støtten ikke vært i nærheten av det fansen hadde håpet på, selv om dette kanskje er i ferd med å endre seg.

I Nintendo Direct ble en ny oppdatering for spillet avslørt, som lover en solid porsjon nytt innhold. Den går under betegnelsen versjon 1.8.0 og er en gratis oppdatering som bringer med seg 10 klassiske baner, to nye «Knockout Tour»-ruter, samt «?»-paneler på bakken på enkelte baner, i en mer klassisk Mario Kart-stil.

Når det gjelder de nye banene som legges til, har Nintendo ikke delt den fullstendige listen, men vi vet at tre av de klassiske banene inkluderer Choco Island, Vanilla Lake og Ghost Valley, mens de to Knockout Tour-alternativene inkluderer Propeller Rally og Turnip Rally.

Med den gratis oppdateringen som kommer i løpet av de neste timene, vil du da vende tilbake til « Mario Kart World?