En grundig gjennomgang av spillopplevelsen i «Phantom Blade Zero» viser frem en enorm, håndlaget verden, over 50 våpen og unike vanskelighetsgrader

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Som lovet forrige uke viste utvikleren S-Game frem mer av « Phantom Blade Zero i en spesiell «PlayStation State of Play»-presentasjon i går kveld. Actionspillet var for stort til å få plass i én 11-minutters trailer, og nå har vi ytterligere 20 minutter med spillopplevelse å se på før lanseringen i oktober.

For det første har vi spillets verden, som er delt inn i åtte håndlagde kart. Det er ikke en åpen verden, men den er heller ikke helt lineær, ifølge kreativ direktør Soulframe Liang. Mens hovedpersonen vår, Soul, leter etter en kur for sitt syke hjerte med bare 66 dager igjen å leve, vil han ferdes gjennom et bredt spekter av miljøer, fra enorme innsjøer til trange daler fulle av banditter.

For å møte truslene som kommer din vei i « Phantom Blade Zero, trenger du et våpen. Det finnes 30 primærvåpen og 25 sekundærvåpen å bruke i spillet, fra langtrekkende kanoner til sverd, spyd og håndjern som lar nevene dine snakke.

Siden spillet har blitt sammenlignet med «Sekiro: Shadows Die Twice» helt siden det ble avslørt, vet vi at « Phantom Blade Zero ikke vil være det enkleste spillet å spille. Det finnes imidlertid flere vanskelighetsgrader som lar deg tilpasse opplevelsen etter eget ønske. «Wayfarer Mode» gir deg en filmisk tilnærming til historien, med mindre fokus på straffende spillmekanikk. «Pathbreaker» er normalmodus, mens «Hellwalker» er den vanskeligste, der fiendene tilpasser seg taktikken din i farta. «66 Days Mode» er den mest interessante vanskelighetsgraden, siden den ikke gjør fiendene tøffere, men gir deg bare 66 dager å leve, der hver død koster deg en dag. En ny vinkling på permadeath, og en del av den unike stemningen i « Phantom Blade Zero, som du kan sjekke ut i den grundige gjennomgangen nedenfor.

«Phantom Blade Zero lanseres på PC og PS5 den 29. oktober.