En grundig titt på de nye spillfunksjonene som kommer med EA Sports FC 25

To måneder går fort, selv om din oppfatning av tid kanskje går fra "fort" til "uendelig" hvis du som millioner av spillere venter på EA Sports FC 25. Electronic Arts' nye fotballspill har arrangert en livestream med utviklerne for å gi spillerne en nærmere titt på hva som er nytt i denne delen av den nyetablerte sportsserien.

Keegan Sabatino, spilldirektør for EA FC 25, var seremonimesteren i en lang livestream der de tre pilarene som spillet er basert på ble vist, og som vi allerede fortalte deg om i inntrykkene våre etter å ha testet det i Vancouver: FC IQ, HypermotionV og PlayStyles.

FC IQ er basert på et forbedret AI-system som muliggjør lagtaktikk, individuelle roller for datastyrte spillere og simulering av hvordan disse lagene spiller i det virkelige liv, oversatt til skjermen. For målvaktene er endringene mye mer dyptgripende enn for de andre posisjonene.

HypermotionV er mer en videreføring av den forrige utgaven, selv om den hevder å nå nye høyder i håndteringen av volumetriske spillerdata, stadion, fysikk og alle slags variabler, samtidig som den legger til 25 nye animasjoner, som føles mer naturlige.

PlayStyles introduserer ikke bare ny spilleratferd, men også materialer, tekstiler, fans på tribunen, vær og mye mer. Du kan ta en titt på en kort oversikt nedenfor.