En gruppe moddere har laget en utvidelse for New Vegas som heter Fallout: Mexico

Fallout-fans har skreket etter et femte titelspill i årevis, til og med for en oppfølger eller et nytt spill fra Obsidian for å følge i fotsporene til New Vegas. Bethesdas nåværende planer er imidlertid for Tamriel og The Elder Scrolls VI først (selv om suksessen til Fallout TV-serien på Prime Video kan ha fremskyndet noen ting).

Imidlertid er den nåværende scenen i hendene på spillmodding-samfunnet. Vi har allerede hatt årets massive Fallout: London, som krysset Atlanterhavet for å vise oss hvordan innbyggerne i den gamle verden taklet den kjernefysiske post-apokalypsen, og nå vender vi tilbake til Amerika for å se Fallout: Mexico, et fanprosjekt som bruker New Vegas-kode for å utforske et Mexico i Fallout-stil, og som har blitt avduket med en trailer.

Prosjektet er under utvikling, men et mulig lanseringsvindu er foreløpig ukjent.

Har du lyst til å besøke Fallout: Mexico-regionen?