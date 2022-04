En guide til eFootball 2022: De beste billige spillerne å starte med

HQ

Den endelige versjonen av eFootball 2022 er allerede her. Mens Konami ferdigstiller mobilversjonen og forbereder neste oppdatering (som vil inkludere crossplay i eFootball, sammen med andre saftige forbedringer), er det største største draplasteret i denne tittelen Dream Team. Denne modusen lar deg bygge ditt eget lag ved å signere spillere fra hele verden.

Men for å bygge et godt lag må du ha gode fotballspillere, spesielt hvis du vil beseire andre spillere online. Derfor er det på tide å hoppe inn i markedet og ta en titt på priser, statistikk og progresjon for å se hvilke spillere som er verdt å bruke GP på. Vi hjelper deg med listen vår over de 40 beste billige spillerne i eFootball 2022.

Ja, det stemmer. Vi har lett etter de beste billige fotballspillerne i eFootball 2022, og her tar vi altså forholdet mellom kvalitet og pris i betraktning. Dette vil la deg bygge et mer konkurransedyktig lag for å spille online eller mot venner, og til slutt få drømmelaget du trenger for å dominere banen.

Konami har gitt mye GP til eFootball 2022s brukere før utgivelsen av den endelige versjonen, og også kompensert for noen av feilene ved å gi bort gratis credits. Takket være dette har du sannsynligvis en stor mengde poeng tilgjengelig for å kjøpe dine første spillere. Vi anbefaler imidlertid på det sterkeste å følge våre tips hvis du virkelig ønsker å få mest mulig ut av det.

De beste billige spillerne i eFootball 2022 - Kvalitet/pris

Med denne listen kan du potensielt signere hele laget ditt i Dream Team for mindre enn 500 000 GP. Ikke bare vil du sette sammen en flott offensiv startoppstilling, men du vil også bygge en god kjerne av spillere som kan øke statistikken deres opp til 30 nivåer eller enda mer via trening, som utgjør en viktig progresjonskurve.

De beste spillerne for under 45 000 GP



G. Buffon (GK) - 15 000 GP



Odriozola (RB) - 20 000 GP



T. Meunier (RB) - 22 000 GP



J. Tah (CB) - 32 000 GP



Danilo Pereira (DMF) - 32 000 GP



Alex Telles (LB) - 32 000 GP



F. Armani (GK) - 34 000 GP



T. Mings (CB) - 34 000 GP



Marcos Alonso (LB) - 34 000 GP



Gavi (CMF) - 39 000 GP



W. Fofana (CB) - 43 000 GP



E. Camavinga (CMF) - 43 000 GP



De beste spillerne for mellom 45 000 GP og 60 000 GP



J. Ward-Prowse (CMF) - 47 000 GP



J. Gomez (CB) - 47 000 GP



W. McKeenie (CMF) - 47 000 GP



Anthony Lopes (GK) - 51 000 GP



C. Aránguiz (DMF) - 51 000 GP



W. Barrios (DMF) - 51 000 GP



I. Gueye (CMF) - 51 000 GP



G. Rulli (GK) - 51 000 GP



G. Bale (RWF) - 51 000 GP



K. Manolas (CB) - 51 000 GP



A. Lacazette (CF) - 51 000 GP



De beste spillerne for mellom 60 000 GP og 80 000 GP



N. Zaniolo (AMF) - 70 000 GP



M. Rashford (LWF) - 70 000 GP



M. Maignan (GK) - 76 000 GP



P. Aubameyang (CF) - 76 000 GP



Diego Carlos (CB) - 76 000 GP



Morata (CF) - 76 000 GP



J. Vardy (CF) - 76 000 GP



T. Werner (CF) - 76 000 GP



Á. Correa (RMF) - 76 000 GP



P. Kimpembe (CB) - 76 000 GP



De beste spillerne for mellom 80 000 og 100 000 GP



E. Martínez (GK) - 80 000 GP



A. Gómez (AMF) - 82 000 GP



E. Cavani (CF) - 82 000 GP



Sergio Canales (CMF) - 82 000 GP



N. Fekir (AMF) - 82 000 GP



M. Ødegaard (AMF) - 100 000 GP



Her kan du finne masser av talent for å bygge et stjernelag. Vi anbefaler sterkt å fokusere på å signere både en god keeper og en dødelig spiss for å beskytte deg selv og enkelt score mål. Hvis du følger disse tipsene vil du kunne hamle opp med de beste spillerne, vinne kamper og fortsette å tjene poeng for å kjøpe dyrere spillere og få enda bedre resultater.