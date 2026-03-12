En håpløs romantiker får mer enn han hadde tenkt seg i Blumhouses Obsession

Hvis du hadde ett ønske, hvordan ville du brukt det? For Bear, hovedpersonen i Blumhouses neste skrekkprosjekt, er alt han noensinne har ønsket seg å ta vennskapet med sin mangeårige forelskelse Nikki til neste nivå, så når han får en One-Wish Willow-gjenstand og blir fortalt at den kan oppfylle ett eneste av hans ønsker, tar han sjansen, men oppdager snart at det kanskje var feil valg.

Filmen heter Obsession og handler om hvordan Nikki blir trollbundet og besatt av Bear, noe som fører til et ganske opprivende forhold der hun ikke ønsker noe mer enn å bli elsket betingelsesløst av Bear. Dette fører til at Nikki blir foruroligende skummel og til og med dødelig, ettersom hun gjør hva som helst for å tilfredsstille sin elsker.

Obsession er regissert og skrevet av Curry Barker, og i hovedrollene som Bear og Nikki finner vi Michael Johnston og Inde Navarette, og når Obsession får kinopremiere, er satt til 15. mai. Du kan se traileren for filmen nedenfor for å finne ut om det er noe for deg.