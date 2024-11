En Hello Neighbor -film er under arbeid

HQ

En Hello Neighbor -film er på vei. Når det gjelder videospillfilmatiseringer, var dette kanskje ikke øverst på listen din, men det kommer som en veldig hyggelig overraskelse. I overlevelsesskrekkspillet fra Dynamic Pixels og TinyBuild sniker spillerne seg inn i kjelleren til den merkelige naboen sin for å finne den mørke hemmeligheten der inne.

Hello Neighbor Spillet ble en stor suksess på grunn av den smarte AI-en, som endret taktikk avhengig av dine tidligere handlinger. Det har fått en oppfølger, og i en episode av den animerte serien Secret Neighbor ble det avslørt at en spillefilm er under arbeid.

Den blir skrevet av Tyler MacIntyre, som også skrev Five Nights at Freddy's-filmen, og den vil bli produsert av Alex Nichiporchik og Jonathan "Carnage" Joyce. Det er ingen utgivelsesdato eller noe sånt, så vi må bare holde øynene åpne for oppdateringer om dette prosjektet.