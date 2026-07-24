En «hemmelig» TV-serie basert på «Avatar» er under produksjon

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Skaperne av «Avatar: The Last Airbender» har avslørt at de har en hemmelig TV-serie under produksjon. Etter en lang pause med svært lite «Avatar» – med mindre vi snakker om James Camerons urelaterte turer til Pandora eller Netflix’ live-action-serie – ser det ut til at dette året markerer IP-ens store comeback.

Ikke bare kommer filmen « Avatar Aang: The Last Airbender offisielt ut denne helgen, men vi har også «Avatar: Seven Havens», som tar oss med på reisen til den neste Avataren etter Korra i oktober. I et intervju med GamesRadar har Michael Dante DiMartino og Bryan Konietzko bekreftet at det også er andre prosjekter på gang som vi kan se frem til.

«Det er ting under utvikling, bare TV-serier i produksjon, men ingen spillefilmer foreløpig,» sa DiMartino. Konietzko la til: «Vi har et annet hemmelig prosjekt i produksjon, men ja, det er på serieneside. For å være tydelig: vi er seriefolk, så det er greit for oss. Spillefilmer er noe nytt for oss.»

Siden serien er hemmelig, fikk vi ikke mer informasjon om handlingsstedet, karakterene eller hvor den passer inn i den samlede Avatar-tidslinjen. Men siden «Seven Havens» handler om fremtiden, kan vi tenke oss at dette andre prosjektet kan føre oss tilbake til fortiden. Kanskje er det en serie som bygger bro mellom tidslinjene i «Legend of Korra» og «Seven Havens», eller en fortsettelse av Aangs eventyr. Det vil bare tiden vise.