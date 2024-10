En hemmelighet gjemt i Majora's Mask i mer enn 20 år har blitt funnet

HQ

Nintendo er et selskap som (blant mye annet) er kjent for kvaliteten på spillene sine ved lansering, og også for å ha fulgt en sti med virtuelle maskinutgivelser på påfølgende konsoller etter originalen. The Legend of Zelda: Majora's Mask kom til Gamecube Virtual Machine i november 2003 i Europa og USA, etter den opprinnelige utgivelsen på Nintendo 64 i 2000, og det er først nå at et merkelig påskeegg er blitt oppdaget i ettertekstene.

Det viser seg at Gamecube-versjonen ble overført av et lite team som forståelig nok ikke dukket opp i de opprinnelige rulletekstene, og som heller ikke ble tilpasset for å bli inkludert i denne versjonen. Men denne gruppen klarte å skjule navnene sine selv for Nintendos kontroll, takket være en knappesekvens som godt kan sammenlignes med den velkjente "Konami-koden".

Som Twitter/X-kontoen yanis4224, som oppdaget denne hemmeligheten på MM, forklarer, vises de seks medlemmene av ingeniørteamet etter å ha fulgt følgende knappesekvens i den originale versjonen av spillet :

Trykk på følgende knapper mens du holder L + R + Z :

- dpad opp

- dpad opp

- dpad ned

- dpad ned

- dpad venstre

- dpad høyre

- dpad venstre

- dpad høyre

- X

- Y

- B

- A

- dpad opp

- dpad venstre

- dpad ned

- dpad høyre

- A

- Start

