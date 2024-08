En hest på den nye We Live in Time plakaten har tatt over internett

Hvis du ikke visste det, skal Florence Pugh og Andrew Garfield spille sammen i en ny romantisk komedie senere i år. We Live in Time kommer fra A24 og regissør John Crowley, og det ser ut til at filmen har fått et lite gratis markedsføringsboost takket være en fersk plakat.

På plakaten ser vi Pugh og Garfield kose seg på en karusell, men hvem er der for å ødelegge festen? Jo, det er en gul hest med et tåpelig ansikt, selvfølgelig! Hesten har siden gått viralt på sosiale medier, og svarene har vært fulle av memes om hesten.





Hvorvidt dette vil skyve We Live in Time til topps på kinotoppen når den kommer ut, kan diskuteres, men det viser kraften i utilsiktet markedsføring i internettalderen. Eller var hesten en plante hele tiden?





