En hund må redde eierne sine fra overnaturlige vesener i Good Boy

Hunder er virkelig menneskets beste venn, ikke sant? Har du noen gang sett hunden din bare gå inn i et rom og bjeffe av ingenting? Vel, det kan være at den beskytter deg mot onde ånder, akkurat som i den nye skrekkfilmen Good Boy.

Som du kan se i traileren nedenfor, begynner alt søtt når vi ser hovedrollen som en valp som løper rundt og har det gøy. Men en natt våkner han i søvne og oppdager at hjemmet hans og eierne hjemsøkes av overnaturlige vesener.

Filmen er utelukkende filmet fra hundens perspektiv, og med tanke på fokuset på at det skal være hjerteskjærende, frykter jeg for hundevennen vår her. Uansett vet vi at det er opp til vår Good Boy å prøve å overleve noen forferdelige dager da eierne hans blir besatt og skapninger fra det hinsidige prøver å avlive ham.

Good Boy har kinopremiere 3. oktober.