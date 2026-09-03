En indonesisk dommer etterforsker to tilfeller av matforgiftning knyttet til et program for gratis måltider som har rammet mer enn 800 personer

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800 indonesere har blitt syke i separate tilfeller av matforgiftning knyttet til regjeringens program for gratis måltider, inkludert 500 elever på Java denne uken.

Matvarehjelpsprogrammet, som serverer gratis måltider og drives av Indonesias sentralregjering, var et personlig initiativ fra landets president, Prabowo Subianto, men ordningen har vært preget av kontroverser, blant annet masseforgiftning, beskyldninger om korrupsjon, lederskifter og overdrevne kostnader.

Ifølge indonesiske helsemyndigheter (via Reuters) er ofte mangelfull lagring av mat og forsinket levering av ferdiglagde måltider årsaken til disse tilfellene av matforgiftning. Det nasjonale ernæringsbyrået, som har tilsyn med programmet på 12 940 millioner dollar, avviste å kommentere saken og innstilte programmet midlertidig i går (onsdag) i Sidoarjo-regionen.