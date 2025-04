En iPhone til 2300 dollar? Trumps tariffer treffer teknologi der det gjør vondt

HQ

De siste nyhetene om USA . Apples flaggskip iPhone kan snart få en svimlende prislapp på 2300 dollar, ettersom president Trumps omfattende nye importtariffer skremmer markedene og belaster amerikanske forbrukere, ifølge estimater fra Rosenblatt Securities.

Den generelle tariffen på 10 %, kombinert med målrettede avgifter mot viktige asiatiske handelspartnere, skaper frykt for økende kostnader i elektronikkbransjen. Analytikere sier at teknologisektoren - som er svært avhengig av kompleks utenlandsk produksjon - er spesielt utsatt.

Apple, som har et globalt leverandørnettverk med tyngdepunkt i Kina, kan velte kostnadene over på andre, noe som kan gjøre luksusdingser enda mindre tilgjengelige. Foreløpig gjenstår det å se hvordan forbrukere og konkurrenter vil tilpasse seg. Du kan lese mer om de nye tollsatsene her.