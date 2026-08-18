En israelsk minister sier at de burde drepe «30 eller 40 mennesker i Gaza» hver natt, fordi «de er ikke engang mennesker

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Itamar Ben-Gvir, Israels minister for nasjonal sikkerhet og medlem av et høyreekstremt parti, har offentlig uttalt at han ville drepe «30 eller 40 innbyggere i Gaza» hver natt fordi «de ikke er verdige til å leve» og «ikke engang er mennesker».

Han sa dette i en podkast med Rom Braslavski, en tidligere gissel i Gaza, og kritiserte at Israel har redusert angrepene på Gaza (men ikke stoppet dem helt: over 1 250 mennesker har blitt drept i Gaza siden «våpenhvilen» i oktober 2025).

«Det er ingen hemmelighet at jeg er uenig med statsministeren. Jeg mener at målrettede drap bør gjennomføres i Gaza, slik at 30 til 40 blir drept hver natt», sa Ben-Gvir. «Ikke bare de som utgjør en umiddelbar trussel – det er folk der som ikke er verdige til å leve. De burde ikke leve. De er ikke engang mennesker.»

Som AFP rapporterer, har Ben-Gvir ikke makt over Israels hær og kan ikke beordre angrep, men som nasjonal sikkerhetsminister har han kontroll over politifengslene, der tusenvis av palestinere fra Gaza og Vestbredden sitter fengslet, og han har redusert mengden matrasjoner de får. I mai ble han filmet mens han ydmyket aktivister fra den humanitære flåten som var blitt kapret av Israel.

Ben-Gvir tilhører en høyreekstrem bevegelse som kritiserer den rekken av innrømmelser som Israels statsminister Benjamin Netanyahu har gjort for å behage Donald Trump, og går inn for fullstendig utvisning av palestinerne fra Gaza, med påstanden om at «hele Gaza er vårt».