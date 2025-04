En italiensk klubb rykker opp hvert år en pave dør: Er det virkelig sant?

HQ

Unione Sportiva Avellino 1912, en fotballklubb i Campania i Italia, har en merkelig og litt opprørende historie når det gjelder opprykk i italiensk fotball... og pavers død. Etter at pave Frans døde på mandag, har det versert en historie om at Avellino alltid rykker opp i ligaen når en pave dør. Er det sant?

For det meste, ja. Hvert år en pave har dødd, har Avellino rykket opp til en høyere liga i Italia. Men ikke omvendt (ikke hver gang Avellino har rykket opp, har en pave dødd). Heldigvis er det slik.

Kort historikk over Avellinos opprykk og dødsfall av paver

Selv om italiensk fotball har endret strukturen og navnene på fotballdivisjonene mye i løpet av det siste århundret, skjedde Avellinos første "opprykk" i 1930, da de hoppet fra tredje til andre divisjon, selv om det skjedde på grunn av Neapolis avståelse. Ingen pave døde i 1930. Avellino har også rykket ned og deretter opp igjen flere ganger på grunn av juridiske eller administrative årsaker, som i 1950 - ingen pave døde det året heller.

I 1959 ble de imidlertid automatisk tatt opp i Serie C, tilsynelatende av hensyn til geografisk representasjon. Det året døde pave Pius XII. De neste fire årene hoppet Avellino frem og tilbake fra Serie C og D. Ingen pave døde i 1961, men i 1963 døde pave Johannes XXIII, samme år som Avellino ble forfremmet tilbake til Serie C, der den forble i nesten et tiår, frem til 1973, da den ble forfremmet til Serie B (ingen pave døde det siste året).

1978 var et forferdelig år i Vatikanet, med dødsfallene til Paul VI og Johannes Paul I 40 dager senere. Det året ble det beste for Avellino, da de rykket opp for første gang til Serie A, hvor de skulle bli i ti år.

Avellino falt tilbake til Serie B og senere til Serie C og C1, og kom først tilbake til Serie B i 2003. Så tilbake til Serie C1 i 2004, og tilbake til Serie B i 2005, året da Johannes Paul II døde. Som du kan se, er det ikke hvert år Avellino rykker opp at en pave dør, så Frans' etterfølger trenger ikke å holde et øye med denne italienske klubbens hell.

Forbannelsen har imidlertid noen feil, ettersom Benedikt XVI ikke døde i 2013, men bare gikk av (det året rykket Avellino opp til Serie B). Benedikt XVI døde i 2022, og Avellino rykket ikke opp det året.

Det er imidlertid urovekkende at pave Frans døde bare to dager etter at Avellino bekreftet sitt siste opprykk til Serie B med en 2-1-seier mot Sorrento. Og bare noen måneder tidligere hadde pave Frans, som var fotballfan, besøkt klubben og velsignet og signert klubbens drakt...