En jente planter sinnet sitt inn i en beverkropp i den første traileren til Pixars Hoppers

Pixar har sluppet den første teaser-traileren for sin kommende film Hoppers, som ser ut til å kombinere The Wild Robot med en dash av Avatar. I filmen ser vi en ung jente, Mabel, som bruker eksperimentell teknologi til å plassere bevisstheten sin i en beverdukke.

I denne nye formen kan hun forstå dyr, og hun plasserer seg selv i et naturlig miljø som en bever for å lytte til alt det dyrene snakker om. Det ser imidlertid raskt ut til at Mabel vil begynne å forstyrre naturens orden, for hun har allerede reddet en bever fra å bli spist av en bjørn.

Hoppers Mabel kommer på kino den 6. mars. Pixar har ikke helt fått kjærligheten til kinolerretet i det siste, og den siste utgivelsen, Elio, har ikke klart å skape den samme begeistringen som den pleier. Om barn og familier var for opptatt med å se Lilo & Stitch er vanskelig å si, men det virker i hvert fall som om det ikke er nok å være den nyeste Pixar-filmen for å vinne på kino nå for tiden.