En John Wick anime er under produksjon

I forbindelse med lanseringen av den fjerde filmen John Wick tidligere i år ble det snakket mye om hvordan Lionsgate ønsket å utvide universet og utforske nye medier. TV-serien Continental, som nylig ble lagt ut på Amazon Prime, er et eksempel på studioets ekspansive planer, og nå har Wicks regissør, Chad Stahleski, avslørt at en anime-serie basert på filmene også er under produksjon. I en diskusjon med The Discourse hadde skaperen dette å si:

"Vi ser virkelig frem til det. Vi er veldig glade for det fordi vi lager ... en japansk anime, for jeg elsker japansk anime så høyt. Så å skape alle de kule historiene som anime kan oppnå bedre enn oss, og TV-serien for å utvide vår verden. Vi vil fortsatt få vår dose, skjønner du hva jeg mener? Og vi vil fortsatt ha det gøy."

"Jeg tror at spesielt på TV har verdensbygging og action holdt seg ganske adskilt. Men hvis du prøver å kombinere dem og gi fansen begge deler? Hør her, jeg elsker også den langsomme handlingen, men etter seks episoder vil jeg gjerne at det skal skje noe i TV-seriene mine. Så det hadde vært veldig spennende å prøve å overføre det vi gjør med spillefilmer til TV."

Tidligere har Stahleski også nevnt i vage vendinger at Wick-universet byr på mange ulike muligheter, og at han gjerne vil utforske flere av filmens karakterer litt dypere. Blant annet Bowery King og Sofia Al-Azwar.

"Jeg elsker de hjemløses verden, jeg elsker Bowery Kings verden, og hvis det finnes måter å knytte det sammen til noe eget, vet jeg ikke hva det er ennå. Jeg liker de verdenene vi ikke har utforsket ennå, som for eksempel Kina. Jeg elsker Hongkong. Jeg elsker ideen om tang og triader, og hele Kung Fu-historien og alt dette, det er en verden som kan utforskes."

"Vi er i gang med å utvikle TV-serien John Wick, og jeg tror disse verdenene kommer til å bli utforsket der. Jeg elsker Rina Sawayamas rollefigur, jeg liker antydningen av den, jeg vil gjerne se forløperen til Halle Berrys rollefigur i den tredje. Jeg elsker, elsker, elsker politimannen Jimmy, jeg elsker Charlie, David Patrick Kellys karakter, renholderen. Jeg elsker John Leguizamos Aurelio i den første filmen."

"Det er disse kule, små verdenene som ikke har blitt pirket nok i, synes jeg. Jeg vet ikke, men jeg vil gjerne bringe dem tilbake i andre historier, og jeg tror det er derfor vi er så interesserte og så ivrige etter å lage en TV-serie, for å bringe alle disse menneskene inn i og rundt verden."

Ser du frem til disse nye prosjektene, eller har vi sett nok av John Wick -universet?