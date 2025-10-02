En John Wick samurai western-spin-off er under arbeid

Det virker som om John Wick -serien bare lever av det menn synes er kult for tiden. Dresser? Ja. Snikmordere? Ja. Smakfulle, trimmede skjegg? Ja. Gangstere? Ja. Pistoler, sverd, stunts? Sjekker, sjekker, sjekker, sjekker.

Nå kan vi legge til samuraier og westernfilmer på den listen, ettersom manusforfatter Austin Everett har skrevet et originalt manus som utspiller seg i en verden av John Wick for å forene både det gamle vesten og hardbarkede samuraier. I en samtale med Variety ville ikke Everett avsløre så mye mer, men denne ideen kommer garantert til å gjøre John Wick fans begeistret.

Det virker usannsynlig at Keanu Reeves skulle være involvert i dette prosjektet, ettersom både samurai- og western-stikkordene får oss til å forestille oss mer av en periodisk actionfilm, der vi bytter ut kampkniver og maskingeværer med katanaer og revolvere. Ettersom dette prosjektet bare har et manus vedlagt, kan du ikke forvente å høre mye fra det med det første, men det ser ut til at verdenen til John Wick blir enda større.