En kenyansk demonstrant er blitt skutt og drept i hodet utenfor et karanteneanlegg

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Ifølge øyenvitner åpnet politiet ild mot demonstranter som protesterte utenfor et amerikansk ebola-karantene-senter som er opprettet i byen Nanyuki, nær Mount Kenya. Byggingen har skapt stor usikkerhet blant utenlandske reisebyråer, som regionens økonomi i stor grad er avhengig av, med fokus på økoturisme og fotosafarier til Mount Kenya og neshornreservatene.

Det er rapportert om ett dødsfall, forårsaket av et skuddsår i hodet. Offeret er Patrick Wahome, en av organisatorene av protestene mot etableringen av anlegget, som også ber om at oppmerksomheten rettes mot de over 500 menneskene som er rammet av ebola i regionen. Vitner forteller om bevæpnede politifolk med hetter som åpnet ild vilkårlig mot demonstrantene. Reuters-journalister var ikke vitne til skytingen, men de så Wahomes livløse kropp, med et stort skuddsår i hodet, som ble lagt inn i baksetet på en varebil og kjørt bort fra området.

Kenya Human Rights Commission, en ideell organisasjon, rapporterer også om vilkårlig fengsling av 19 andre personer. En dommer ved Høyesterett har to ganger utstedt pålegg som forbyr den kenyanske regjeringen å iverksette tiltak for å bygge eller starte driften på stedet. Hennes siste pålegg ga regjeringen en uke på seg til å offentliggjøre alle avtaler knyttet til anlegget, men denne fristen ville også ha utløpt for flere dager siden.