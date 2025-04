En kinesisk fabrikkarbeider stjal en Switch 2

HQ

En kinesisk fabrikkarbeider kunne tilsynelatende ikke beherske seg og ville begynne å spille Switch 2 med en gang. Vedkommende stjal derfor en konsoll og la ut videobevis på nettet via det kinesiske nettstedet Bilibili (takk My Nintendo News).

Dessverre for spillentusiasten ser det ut til at det var en slags testenhet eller noe, så den er ikke spillbar, men du kan i det minste få en god titt på den faktiske maskinvaren her.

Vi frykter imidlertid at dette ikke vil falle i god jord hos Nintendo, som er kjent for å være ekstremt utålmodige med lekkasjer.