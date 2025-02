En kinesisk film du sannsynligvis ikke har hørt om, har nettopp slått Inside Out 2 som den største animasjonsfilmen noensinne

Det hender at en film gjør sin ankomst i Kina og katapulterer til stor suksess, men det har aldri skjedd i så stor grad før. Som i India, der Bollywood-produksjoner har en tendens til å nå ut til et stort publikum som sjelden når utenfor landets grenser, gjelder det samme nå for animasjonsfilmen Ne Zha 2, som nettopp har blitt den mest innbringende animasjonsfilmen gjennom tidene ... og du har sannsynligvis aldri hørt om den.

Ifølge Reuters har filmen spilt inn 12,3 milliarder yuan, noe som tilsvarer rundt 1,7 milliarder dollar, stort sett utelukkende på det kinesiske kinokontoret (99 % av alle inntektene kommer fra det kinesiske fastlandet). Dette betyr at til tross for at Inside Out 2 ble en stor sensasjon i fjor sommer, og vokste til å bli den største animasjonsfilmen noensinne på den tiden, og også den åttende mest innbringende filmen hittil, har den allerede mistet disse rekordene.

Slik det ser ut nå, har Ne Zha 2 tatt alle disse rekordene for seg selv, og den har tydeligvis ingen planer om å gi seg. Det store spørsmålet er hvor langt denne filmen kan gå, ettersom den i utgangspunktet ikke har tjent en krone utenfor Kina eller til og med gjort en krusning i markeder utenfor det asiatiske landet, men hvis den gjorde det, kunne den legge til hundrevis av millioner mer til sin telling? Det vil bare tiden vise.