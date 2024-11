En kjærlighet til stop motion og leire: det er Barraka, det originale puslespilleventyret fra Zomorro Studio

Selv om vi i dag alle vet at ekte originalitet i videospill finnes i uavhengig utvikling, er det ikke mange prosjekter som ligner på det Barraka snart vil tilby oss. Tittelen, skapt av soloutvikleren Ibai Aizpurua (Zomorro Studio), presenterer oss for et utforskningseventyr med gåter og metroidvania-elementer skapt utelukkende ved hjelp av stop motion-teknikk og plastilinafigurer. Et overraskende forslag, som imponerte oss og resten av deltakerne på den siste utgaven av IndieDevDay, og som vi fikk muligheten til å snakke med skaperen om i et intervju som du kan se nedenfor.

"Barraka er et lite spill laget i plasticine (leire). Det er et puslespill, og det har også minispill. Temaet er et tivoli som hjemsøkes av en ond heks. Så hovedpersonen, Tainoa, må beseire heksen. Og det er bare en unnskyldning for å utforske det hjemsøkte stedet. Du kan gå inn i forskjellige attraksjoner, og hver attraksjon er en egen verden", forteller Ibai om prosjektet, som ble til som en forlengelse av hans didaktiske arbeid med å undervise i stop-motion. Plastilin var selvfølgelig hans viktigste verktøy, og da han kombinerte denne lidenskapen med ønsket om å skape lek, vokste kimen til Barraka frem.

"Jeg startet dette prosjektet med å bruke plastilina, eller claymation, eller stop motion. Arbeidsflyten min består vanligvis av å designe ulike elementer og figurer, som jeg så prøver å reprodusere i leire. Deretter tar jeg vanligvis bilder og bruker det jeg kaller en hybridanimasjon, det er stop motion, men jeg bruker også digitale teknikker for å manipulere bildene. Så jeg blander tradisjonell stop motion med digital animasjon."

Men så presiserer han at han egentlig ikke bruker 3D-animasjon, men animerer "frame by frame". En titanisk oppgave å gjenspeile de forskjellige attraksjonene på messen, der hver og en er en sjanger i seg selv.

"Det meste av spillet er som et utforsknings- og puslespill som du i hvert rom må løse for å komme til utgangen (...) Men når jeg lager spill, blir jeg noen ganger redd. Jeg vil ikke at spillerne skal kjede seg, så jeg inkluderer mange minispill, for akkurat som på et tivoli finner du mye variasjon i forlystelsene." Denne variasjonen inkluderer metroidvania-seksjoner, Whac-A-Mole eller racing-minispill, og også mange gåter i Zelda-stil.

Det ser også ut til at vi ikke trenger å vente for lenge på å spille Barraka, ettersom Zomorro Studio håper å gi det ut på Steam før utgangen av året. En konsollversjon er også på vei (alle plattformer er bekreftet), og det blir interessant å følge dette prosjektet tett, for det ser fantastisk ut.