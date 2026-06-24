En kommune i Quebec anerkjenner trær som levende vesener

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En liten by i Quebec har vakt oppsikt etter å ha besluttet å offisielt anerkjenne trær som levende vesener med egne rettigheter. Beslutningen ble enstemmig vedtatt av byens kommunestyre 9. juni.

Resolusjonen er basert på den såkalte «Universelle erklæringen om trærs rettigheter» og fastslår at trær har rett til liv, naturlig vekst, integritet og gjenoppretting. Kommunen har også kunngjort at den vil gjennomgå sine lokale forskrifter for å sikre at trær blir beskyttet eller erstattet dersom de blir felt.

Byens ordfører beskriver trær som en avgjørende ressurs i kampen mot klimaendringene, og fremhever deres innvirkning på luftkvaliteten samt deres betydning for biologisk mangfold og for å dempe naturkatastrofer som flom.

Beslutningen er en del av den voksende internasjonale bevegelsen for naturens rettigheter, der elver og andre økosystemer i mange deler av verden også har fått juridisk anerkjennelse.