En kraftig nedgang i antall branner i Amazonas gir nytt håp om en vendepunkt

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Selv om flere forskere advarer om at dette ikke er en trend og understreker at vi absolutt ikke må senke beredskapen ennå, konstaterer de nå en kraftig nedgang i antall branner i Brasils regnskoger, ifølge BBC. Miljøorganisasjonen MapBiomas rapporterer at antall branner gikk ned med 80 % i 2025 sammenlignet med 2024.

Bak disse suksessene ligger sterkere innsats for å håndheve lovene, samt forbedret miljøpolitikk og andre forebyggende tiltak. Hvis denne utviklingen fortsetter, kan vi kalle det en trend, men foreløpig vil vi omtale det som en positiv utvikling og håpe at den varer.